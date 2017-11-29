حفل جوائز الأفضل في آسيا.. حزن عمر خربين وملابس عموري تلفت الانتباه (صور)

يبدو أن عمر عبد الرحمن (عموري) قائد العين الإماراتي يستحق لقب “ميسي العرب” داخل وخارج الملعب، وذلك بسبب الملابس الغريبة التي ارتداها خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2017 يوم الأربعاء في بانكوك.

وتنافس عموري على لقب أفضل لاعب داخل القارة مع السوري عمر خربين، الفائز بالجائزة، والصيني وو ليي جناح شنغهاي سيبغ.

وحصد خربين لقب أفضل لاعب متفوقًا على نظيره الإماراتي.

وبارك عموري لخربين بعد دقائق من فوز الأخير بلقب أفضل لاعب، عبر حساب لاعب العين الإماراتي على تويتر.

ملابس عموري

لقد دأب ميسي خلال حضوره احتفالات الاتحاد الدولي (الفيفا)، ومجلة فرانس فوتبول لاختيار جائزة أفضل لاعب في العام، على ارتداء ملابس غريبة وغير مناسبة للحدث، وهو ما فعله عموري في بانكوك، بارتدائه بدلة ذات سراول قصير وحذاء رياضي فضلًا عن قبعة من خلف البدلة.

إذ أن هذه الملابس لا تليق بحفل ساهر يحضره رئيس الفيفا جياني انفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان آل خليفة، ولفيف من أبرز المدعوين، سواء داخل أو خارج القارة الصفراء، بحسب متابعين.

كلمة خربين

وعقب تتويجه بالجائزة حرص خربين على إلقاء كلمة، ركز خلالها على شكر زملائه في المنتخب السوري ونادي الهلال السعودي، واعتذر لجماهير الفريقين عن عدم تحقيق ما كانت تصبو إليه خلال العام الحالي.

فقد فشلت سوريا في بلوغ نهائيات كأس العالم بالخسارة أمام استراليا، في الملحق الآسيوي وكذلك خسر الهلال قبل أيام نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني بطل القارة.

وأظهرت كلمات لاعب الهلال الحزينة أنه لايزال متاثرًا بعدم الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، وخسارة بطاقة التأهل لكأس العالم.

” حديث عمر خربين بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017م ” pic.twitter.com/xe8NhiEPIH — أهداف من الذاكرة (@alhilalold) November 29, 2017

وخارج القارة حصل الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف، وذلك بعد عروضه القوية مع منتخب بلاده، المتأهل لكأس العالم في روسيا العام المقبل، وكذلك ناديه توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وكان طبيعيًّا أن يحوز الياباني تاكافومي هوري على جائزة أفضل مدرب، نظرًا لقيادته أوراوا إلى لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخ النادي والأولى منذ عشر سنوات.

ماسة السركال

ومن بين أبرز الجوائز العربية خلال الحفل حصول الإماراتي يوسف السركال على جائزة ماسة الاتحاد الآسيوي، وذلك تقديرًا للخدمات التي قدمها طوال 25 عامًا من أجل خدمة كرة القدم الآسيوية.

وحرص السركال على أن يكون أول الصاعدين إلى منصة الحفل عقب انتهائه لالتقاط صورة تذكارية إلى جوار رئيس الاتحاد.

وفي المقابل قدم أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي السابق جائزة الحلم الآسيوي للاتحاد الياباني وكان مرتديًا بدلة أنيقة متخليًّا عن الزي التقليدي السعودي، وكذلك عن نظارته الطبية.