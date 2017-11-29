عمر السومة يثير قلق جمهور “الراقي” قبل مباراة الأهلي ونادي الهلال في الدوري السعودي

أثار عمر السومة، لاعب نادي الأهلي السعودي قلق جمهوره، قبل مواجهة نادي الهلال في كلاسيكو الجولة الـ12 للدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” فقد تداول الجمهور صورة للسومة في العيادة الطبية بالنادي للخضوع لجلسات علاجية مكثفة إثر كدمة تعرّض لها أثناء التدريبات، لم يتضح مداها أو تأثيرها على حضوره في مواجهة “الزعيم”.

وستتحدد خلال الساعات المقبلة مشاركة اللاعب الدولي السوري أو غيابه عن مواجهة الهلال الجمعة المقبل في قمة الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

وكان مدرب النادي الأهلي سيرجي ريبيروف تعرض لضربة موجعة، بعدما أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب معتز هوساوي مدافع الفريق تعرضه لتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الضامة وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة أسبوعين.