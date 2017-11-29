مباراة الهلال والأهلي.. “الزعيم” ينسى أحزانه الآسيوية بتدريبات قوية لمواجهة “الراقي”

عاد نادي الهلال السعودي بقوة إلى تدريباته، أمس الثلاثاء، بعد الراحة التي منحها الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق، للاعبين لمدة 24 ساعة، عقب الرحلة الطويلة التي عادت بهم من العاصمة اليابانية طوكيو.

واستأنف اللاعبون التدريبات استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي، متصدر الدوري، في قمة الجولة الثانية عشرة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، التي ستجمع الفريقين، مساء يوم بعد غد الجمعة، وفقا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”.

استأنف لاعبو فريق #الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباتهم؛ على ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي. pic.twitter.com/j7xFjYD7cb — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 28, 2017

وتركزت الحصة التدريبية على الجانبين البدني والفني، إذ بدأت بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، تلتها تدريبات التمرير الدقيق والاستحواذ على الكرة، قبل أن يفرض الأرجنتيني رامون دياز مناورة على نصف مساحة الملعب لمدة 45 دقيقة.

واختتم دياز التدريبات بتفكيك العضلات وسط متابعة الأمير نواف بن سعد، رئيس النادي، في حين واصل الثنائي عبدالله الحافظ وحسن كادش برنامجيهما العلاجي والتأهيلي.

من جهة أخرى، يعقد دياز، وأحد اللاعبين، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم بمقر النادي، وذلك للحديث عن تحضيرات الفريق للقاء الأهلي.