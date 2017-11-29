ما الوعد الذي قدمه فهد المولد لرئيس نادي الاتحاد السعودي بعد أزمة إيقافه؟ (فيديو)

وعد فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد السعودي، إدارة ناديه بضرورة الالتزام الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقافه مباراة، وتغريمه ماليًا على خلفية ما بدر منه في لقاء فريقه والنصر بالدوري السعودي.

وقال حمد الصنيع، رئيس نادي الاتحاد السعودي، في تصريحات لبرنامج “أكشن يا دوري”: “الجميع يخطئ، ونعرف متى نعاقب ومتى ننصح.. فهد المولد وعدنا بالالتزام في الفترة القادمة، كما أنه يعرف حجم المسؤولية”.

وتابع: “المولد حريص على العودة بالشكل المناسب في الفترة المقبلة، وهو لاعب مهم لناديه ومنتخبه كما أننا نقف معه”.

وواصل: “قرارات الانضباط تحتاج إلى إحساس لاعب أثناء مشاهدة الحالات.. باركنا للنصر انتصاره، وأي احتكاك حصل انتهى في الملعب”.

واختتم: “الأجواء الأسرية مهمة في أي فريق، وتدل على تماسك الجميع، والفترة القادمة نحتاج للاتحاد”.

وكانت لجنة نادي الاتحاد ستعقد اجتماعًا، خلال الأسبوع المقبل، مع وكيل أعمال اللاعب؛ للتفاوض حول اتفاق مبدئي يجدد عقد اللاعب، قبل دخوله في الفترة الحرة، التي تمنحه القدرة على التعامل مع أي مكان آخر.