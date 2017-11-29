هل يتجه أسطورة الكرة السعودية ماجد عبدالله للتمثيل في رمضان المقبل؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وصورًا لمدير المنتخب السعودي لكرة القدم، ماجد عبدالله، خلال تواجده في موقع تصوير مسلسل “العاصوف”، الذي سيعرض في رمضان المقبل.

وظن بعض المتابعين للنجم السعودي، أنه سيشارك في العمل كضيف شرف، منتقدين تواجده في موقع التصوير في الوقت الذي يحتاجه فيه المنتخب السعودي؛ بعد تعاقده مع المدير الفني الجديد خوان أنطونيو بيتزي، لقيادة المنتخب الأول، خلفًا لمواطنه إدغاردو باوزا الذي أقيل الأسبوع الماضي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “عكاظ”، فإن ماجد عبدالله تواجد في موقع التصوير من خلال زيارة خاطفة فقط فقط للقائمين على العمل، وحضر تصوير عدد من المشاهد وتواجد خلف كواليس البرنامج، وعبر عن إعجابه بالحضور للأسماء السعودية التي شاركت في العمل، مبديًا إعجابه بفكرة العمل وبما شاهده، والتقى كلا من النجمين ناصر القصبي وحبيب الحبيب، والفنانتين ريم عبدالله وزارا البلوشي وآخرين.

نجم الكرة السعودية #ماجد_عبدالله يُشارك في تصوير إحدى حلقات مسلسل #سيلفي مع ( ناصر القصبي وريم عبدالله وحبيب الحبيب ) إستعداداً لعرضه في #رمضان المقبل pic.twitter.com/XDZAGSvXc7 — وطني الرياضي (@WataniSport) November 29, 2017

واستضافت النجمة ريم العبدالله أسطورة الكرة السعودية في سنابها الشخصي، معبرة عن سعادتها بتواجده في كواليس المسلسل، في حين أكد ماجد عبدالله تقديره للعمل الذي يقومون به، مؤكداً أنهم يتعبون كثيراً في إعادة المشاهد أكثر من مرة حتى الحصول على الصورة الأكثر واقعية.

نجم الملاعب ينشر الفرح والسرور في موقع التصوير????????#حبيب_الحبيب#ماجد_عبدالله pic.twitter.com/8T3fIqTwQj — حبيب الحبيب (@habeeb1976) November 27, 2017

يذكر أن مسلسل “العاصوف” في جزئه الأول، كان مقررًا أن يعرض على شاشة “MBC” خلال شهر أبريل، لكن تم تأجيله ليعرض في رمضان المقبل، وتم تصويره في مدينة أبوظبي، وهو يرصد التحولات التي شهدتها مدينة الرياض، ويحكي الجزء الأول، الذي كتب السيناريو الخاص به الراحل الدكتور عبدالرحمن الوابلي، قصة مدينة الرياض خلال 5 سنوات، ويرصد فيه حياة المجتمع قبل ما يُعرف بالطفرة النفطية والتحولات الفكرية التي طالت بعض فئات المجتمع نهاية السبعينيات، ومن المقرر أن يتم استكمال أحداث العمل، وأن يمتد إلى 4 أجزاء، سيبدأ تصويرها لاحقًا، ستتحدث عن حياة السعوديين حتى الوقت الراهن.

#سامي_الجابر برفقة رئيس الهئيه للتوقيع مع مدرب #المنتخب_السعودي خوان انطونيو و #ماجد_عبدالله برفقة ناصر القصبي للاشراف علي مسلسل العاصوف

تركي ال الشيخ عرف من يختار ..

والله من الدجه يا زول???? pic.twitter.com/rECBTDBAgc — أبو بيلسان #الهلالي (@akoooas_1_wahed) November 28, 2017

العمل من بطولة الفنان ناصر القصبي، وعبدالإله السناني، وحبيب الحبيب، وعبدالعزيز السكيرين، وسناء بكر يونس، وريم عبدالله، وزارا البلوشي، وريماس منصور، وشمعة محمد، بالإضافة إلى آخرين، ومن تأليف الدكتور عبدالرحمن الوابل، ومن إخراج المثنى صبح.

وستتعرف السعودية على مجموعتها في كأس العالم عند سحب القرعة يوم الجمعة المقبل.

مدير المنتخب السعودي ماجد عبدالله باللوكيشن لتصوير مسلسل العاصوف مع الممثله ريم عبدالله ، و الكابتن سامي الجابر عضو الاتحاد السعودي لكره القدم مع معالي تركي ال الشيخ رئيس مجلس الرياضه والأستاذ عادل عزت يوقع مع مدرب المنتخب الجديد pic.twitter.com/U0deL7IbN7 — دخيل علي الطيار???????? (@D_ALTAYYAR1) November 29, 2017

وكانت السعودية تأهلت لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 2006 بعد مشوار ناجح في التصفيات تحت قيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، لكنه رحل بسبب عدم التوصل لاتفاق لتمديد التعاقد.