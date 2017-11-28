صورة ضخمة لـ”هتلر” في مدرجات نادي الهلال السوداني تثير غضبًا عالميًا واسعًا (شاهد الفيديو)

أثارت صورة ضخمة ضمن “تيفو” نفذه ألتراس نادي الهلال السوداني، خلال المباراة الختامية للدوري المحلي أمام المريخ، غضبًا عالميًا واسعًا، حيث تم تداول الصور في وسائل إعلام عالمية في ألمانيا وإسبانيا.

تفوق الهلال على غريمه المريخ 2-صفر في مباراة قمة حاسمة؛ ليحرز لقب الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم للمرة الـ14، اليوم السبت.

وكان المريخ سيحرز لقب الدوري إذا خرج بالتعادل من مباراة الجولة الأخيرة؛ لكن الهلال حقق المطلوب لينتزع المركز الأول واللقب.

ولم يبرر ألتراس نادي الهلال رفع تيفو لهتلر خلال المباراة، غير أن ناشطين قالوا: إنه سخرية من منافسهم المريخ، وكناية عن حرقه.

ووصفت وسائل إعلام عالمية ما حدث في مدرجات نادي الهلال بالصدمة، كما طالبت تقارير ألمانية بمعاقبة النادي السوداني على تصرفه بهذا الشكل.

وانتشرت حالة الجدل والغموض حول المغزى وراء صورة هتلر، حتى بين الرياضيين السودانيين، فحتى الآن ليس هناك سبب واضح لما قامت به الجماهير الهلالية، خلال المباراة الأهم في الموسم المحلي بالسودان.