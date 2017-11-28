أبكى ميسي وفشل أخيرًا.. من هو خوان أنطونيو بيتزي مدرب منتخب السعودية الجديد؟ (إنفوغرافيك)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لقيادة المنتخب الأول، خلفًا لمواطنه إدغاردو باوزا الذي أقيل الأسبوع الماضي.

بيتزي مواليد الـ 7 من يونيو 1968… لعب خلال مسيرته 364 مباراة سجل خلالها 160 هدفًا.

وقال الاتحاد السعودي في بيان، إنه جرى توقيع العقد بين المدرب بيتزي وعادل عزت رئيس الاتحاد في العاصمة اليابانية طوكيو، ونشر الاتحاد في حسابه على تويتر صورة لبيتزي أثناء مصافحة عزت.

ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل التعاقد، لكن المؤكد أن مهمة بيتزي، الذي سيتولى المنصب بعد إقالة باوزا يوم الأربعاء الماضي، ستتمثل في قيادة السعودية في كأس العالم 2018 وربما -أيضًا- كأس آسيا 2019.

وقال عزت “التعاقد مع بيتزي جاء انطلاقًا من سيرته الغنية بالإنجازات، وطموحاته العالية في مواصلة رحلة نجاحه مع المنتخب السعودي. الاتحاد السعودي سيوفر له كل الدعم خلال المرحلة المقبلة التي يستعد فيها المنتخب للمشاركة في المونديال”.

وستتعرف السعودية، التي تقع ضمن منتخبات التصنيف الرابع، على مجموعتها في كأس العالم عند سحب القرعة يوم الجمعة المقبل.

وترك بيتزي، الذي ولد في الأرجنتين لكنه شارك كلاعب مع منتخب إسبانيا، تدريب تشيلي عقب الإخفاق في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 لكنه سيحصل على فرصة جديدة للظهور في روسيا بعدما بلغ نهائي كأس القارات 2017 وخسر أمام ألمانيا.

وقاد بيتزي (49 عامًا) المنتخب التشيلي لإحراز لقب كأس كوبا أمريكا في 2016 حينما تغلب على الأرجنتين، لكن فريقه المتقدم في السن واجه صعوبات في المراحل الأخيرة من تصفيات كأس العالم وفاز مرتين فقط في آخر ست جولات، ليخسر فرصة التأهل في الجولة الأخيرة.

وتسبب بيتزي ورجال منتخب تشيلي في صورة بكاء ميسي الشهيرة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية منه، حينما حقق التشيليون كأس كوبا أميركا على حساب البرغوث.

وانتهى عقد بيتزي، الذي كان لاعبًا في برشلونة ومدربًا في فالنسيا، بنهاية تصفيات أمريكا الجنوبية وبعد احتلال تشيلي المركز السادس بين عشرة منتخبات، قال إنه “لا يوجد سبب لمناقشة توقيع عقد جديد”.

وكانت السعودية تأهلت لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 2006 بعد مشوار ناجح في التصفيات تحت قيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، لكنه رحل بسبب عدم التوصل لاتفاق لتمديد التعاقد.

وأعلن الاتحاد السعودي بشكل مفاجئ في الـ 14 من سبتمبر/ أيلول التوصل لاتفاق مع الإمارات على التعاقد مع مدربها باوسا، لكن سرعان ما رحل مدرب الأرجنتين السابق بسبب تواضع النتائج في المباريات الودية.

وبدأ باوزا، الذي أقيل من تدريب الأرجنتين في أبريل/ نيسان الماضي، مشواره مع السعودية بالفوز 5-2 على جاميكا الشهر الماضي قبل أن يخسر 3-صفر أمام غانا بعدها بأيام قليلة.

وفازت السعودية 2-صفر على لاتفيا في وقت سابق من الشهر الحالي، قبل أن تخسر أمام البرتغال 3-صفر وبلغاريا 1-صفر، وتفشل في التسجيل وتظهر بشكل باهت إلى حد كبير.

وقاد خوان أنطونيو بيتزي 331 مباراة كمدرب، فاز في 152 مباراة، تعادل في 80 مباراة، وخسر في 99 مباراة (…) وسجلتْ الفرق التي يدربها 507 أهداف، واستقبلتْ 411 هدفًا.