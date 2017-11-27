مرشحان جديدان لقيادة المنتخب السعودي في كأس العالم 2018

انضم الكولومبي رينالدو رويدا ريفيرا والكوستاريكي خورخي لويس بينتو إلى قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018.

وتعرض الأرجنتيني إدغاردو باوزا للإقالة من تدريب المنتخب السعودي بعد النتائج غير المرضية في المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال مرحلة الإعداد للمحفل العالمي.

وأفادت تقارير صحفية سعودية مساء الإثنين بأن بينتو وريفيرا وُضعا ضمن الخيارات في اتحاد كرة القدم السعودي، بجانب الإسباني أنطونيو بيزي الذي كان قد تم التفاوض معه في الفترة السابقة.

ويتولى رينالدو رويدا تدريب أتلتيكو ناسيونال الكولومبي إلا أن عقده أوشك على الانتهاء فيما أنهى الكوستاريكي خورخي لويس بينتو مدرب منتخب هندوراس تعاقده مع الأخير بعد أن خرج من سباق التأهل إلى المونديال.