السعودية.. عمر هوساوي يثير قلق مشجعي نادي النصر

يثير اللاعب عمر هوساوي مدافع نادي النصر السعودي قلق جماهير الفريق، إذ يدخل الفترة الحرة، أول أيام العام الميلادي الجديد، ولم يتوصل اللاعب والإدارة حتى الآن إلى اتفاق لتمديد عقد المدافع الدولي مع ناديه، المنتهي في يوليو المقبل.

وقال نواف المهدي وكيل أعمال اللاعب الدولي في تصريحاتٍ لـ”العربية.نت”: “لم يتواصل معنا أحد حول تمديد تعاقد عمر هوساوي مع النصر، وأنا شخصيًا لا أريد التعليق على هذا الموضوع خلال الوقت الحالي، رغبة منّي بتركيز اللاعب فيما تبقى من مباريات الدوري السعودي للمحترفين مع فريقه”.

وعمّا إذا كان ذلك إشارة على رحيل لاعبه إلى نادٍ آخر، أجاب: “لا، مطلقًا، بالعكس نحن ننتظر مخاطبة إدارة النصر، وكل ما قلته أننا لم نتلق أي شيء بخصوص تمديد التعاقد حتى الآن”.

وأبرم عمر هوساوي (31 عامًا) عقده الحالي مع النصر في يناير 2014 لمدة 4 أعوام، وهو العقد الثاني الذي يوقعه مع الأصفر منذ انتقاله إليه قادمًا من الشعلة مطلع العام 2011.