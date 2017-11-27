العراق يفتتح ملعب النجف قريبًا ويدعو المنتخب السعودي لمباراة ودية (صور)

أعلن وزير الشباب والرياضة العراقي حسين عبطان اقتراب افتتاح ملعب النجف الدولي، فيما أعلن توجيه دعوة رسمية إلى المنتخب السعودي لملاقاة العراق وديًا في حفل الافتتاح.

وقال عبطان في بيان صدر عنه إن “أعمال البناء في ملعب النجف الدولي اقتربت من النهاية ومن المرجح افتتاحه خلال شهر مارس المقبل ليضاف إلى المشاريع الإستراتيجية التي أنجزتها الوزارة ومنها ملاعب البصرة وكربلاء وميسان”.

كما وجّه عبطان الدعوة إلى المنتخب السعودي لكرة القدم لمقابلة المنتخب العراقي، في حفل افتتاح ملعب النجف الدولي الذي يتسع إلى 30 ألف متفرج، ودعا كذلك رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ لحضور المباراة وحفل الافتتاح.

وكشف عبطان عن اتفاقيات سيوقعها العراق مع السعودية في المجال الرياضي خلال زيارته إلى السعودية في النصف الثاني من الشهر المقبل بعد الدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ.

وشهد الواقع الرياضي في العراق تطورًا ملموسًا خلال السنوات الأخيرة بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، وافتتاح عدد من الملاعب الدولية في عدة محافظات.