السعودية.. الأمير تركي بن محمد ينعش خزينة النادي الأهلي

قرر الأمير تركي بن محمد عبدالله الفيصل، رئيس النادي الأهلي، إنعاش الفريق بـ 20 مليون ريال.

ويتولى الأمير تركي بن محمد عبدالله الفيصل رئاسة النادي الأهلي منذ 12 من الشهر الحالي، بعد أن قرر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ إعفاء الأمير فهد بن خالد من منصبه.

وسيستمر الأمير تركي رئيسًا للنادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

ويمكن لهذه الأموال أن تساعد في سداد بعض ديون الأهلي والتعاقد مع لاعبين جدد.

ويتصدر النادي الأهلي جدول دوري المحترفين السعودي برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، في حين يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 8 مباريات.