مارك كلاتنبيرغ يشيد بنجاح تجربة تقنية حكم الفيديو المساعد بالدوري السعودي

أوضح مارك كلاتنبيرغ، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن التجربة غير المباشرة لتقنية حكم الفيديو المساعد خلال مباراة النصر والاتحاد في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي يوم الخميس الماضي، جرت دون اتصال بطاقم التحكيم للمباراة أو التدخل بقراراتهم.

وقال كلاتنبيرغ، في تصريحات له اليوم الأحد: “تمت التجربة بناءً على الخطة التدريبية الموضوعة من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي تتطلب إجراء خمس تجارب غير مباشرة (دون اتصال بحكام المباريات)، وكذلك 3 حصص تدريبية مباشرة”.

وأضاف كلاتنبيرغ: “هذه التجارب مهمة وضرورية من أجل التأكد من أن المباريات تسير بشكل متناسق مع هذه التقنية، وتجربتنا الأولى في مباراة فريقَي النصر والاتحاد ضمن الدوري السعودي للمحترفين كانت ناجحة، حيث تلقى الحكمان فهد المرداسي ومحمد القرني أولى حصصهما التدريبية بشكل جيد”.

واختتم كلاتنبيرغ حديثه قائلًا: “لدينا عدة تجارب أخرى في الجولات المقبلة للوصول إلى الهدف الموضوع، وكذلك سنكثف الجانب النظري للحكام حول التقنية من خلال الاجتماعات الشهرية”.