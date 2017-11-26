الإماراتي مهدي علي مرشح لتدريب المنتخب السعودي (فيديو)

كشفت تقارير تلفزيونية إماراتية، اليوم الأحد، أن المدرب الإماراتي مهدي علي مرشح لقيادة المنتخب السعودي بكأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل.

ومن خلال برنامج الخط الرياضي الذي ينقل على قناة “الشارقة الرياضية” كشف مقدم البرنامج أن المدرب الإماراتي مهدي علي هو أحد المرشحين لقيادة المنتخب السعودي في الكرنفال العالمي.

وفشل علي في قيادة المنتخب الإماراتي إلى كأس العالم، وانفصل عن الاتحاد الإماراتي في مارس الماضي عقب الخسارة 2/0 أمام أستراليا.

في حين فشل الاتحاد السعودي في التوصل إلى اتفاق مع المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك الذي قاد

الأخضر إلى كأس العالم، ليتم الاستعانة بالمدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا، وهو الذي أُقيل بعد شهرين من منصبه.

ونقلت وسائل الإعلام العالمية أسماء عدة مدربين مرشحين لقيادة المنتخب السعودي مثل كارلو أنشيلوتي وجورجي هاغي وميشيل برودوم ورينالدو رويدا وأخيرًا خوان أنطونيو بيتزي.