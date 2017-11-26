كأس العالم للأندية.. الجزيرة يدافع عن حلم العرب بمواجهة ريال مدريد بعد فشل نادي الهلال

سيدافع نادي الجزيرة الإماراتي عن حلم العرب، بمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالإمارات في الفترة من الـ6 إلى الـ16 من ديسمبر المقبل.

ويصطدم الجزيرة بأوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية؛ على أن يواجه الفائز منهما بطل آسيا أوراوا ريد الياباني، الذي تفوق على الهلال.

ومنّى العرب أنفسهم بمواجهة بين الجزيرة والهلال السعودي في ربع النهائي، غير أن بطل السعودية لم يتمكن من الظفر باللقب، ليضرب اليابانيون موعدًا مع الفائز من أوكلاند والجزيرة الإماراتي.

ورفعت جماهير الجزيرة لافتة خلال مباراة الفريق المحلية الأخيرة أمام حتا موجهة لنادي الهلال قبل مباراته مع أوراوا ريد :”ننتظرك في العالمية يا زعيم”.

وقال الإعلامي السعودي فهد الدريمي بعد فشل الهلال في الوصول لكأس العالم للأندية:”الخيار الأمثل أن نستضيف نهائيات كأس العالم للاندية، كما فعلت الإمارات”.

وفي حال تفوق الجزيرة على أوكلاند، ستنتظره مواجهة أمام أوراوا ريد، على بطاقة التأهل لنصف النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني.

وفي الجهة الأخرى من البطولة، سيصطدم الوداد المغربي بباتشوكا المكسيكي، على أن يواجه الفائز منهما بطل أمريكا الجنوبية.

وقد يحصل الوداد على مواجهة مع ريال مدريد إذا شق طريقه نحو المباراة النهائية، وتأهل لها ريال مدريد أيضًا، حيث سبق أن لعب الرجاء المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، وخسر أمام بايرن ميونخ في الرباط.

وقال الناقد الرياض السعودي عبدالله العجلاني :”أتمنى زيادة عدد الأنديه المشاركة، في كأس العالم للأندية مثل المنتخبات، حتى تتمكن الأندية العاجزة عن الوصول للعالمية من المشاركة”.

ومثل السعودية، في كأس العالم للأندية، ناديا النصر والاتحاد من انطلاق البطولة.

ومن المتوقع أن يغير الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نظام كأس العالم للأندية؛ لتصبح بمشاركة عدد أكبر من الأندية، وبنظام المجموعات، وليس خروج المغلوب.