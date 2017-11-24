الأهلي يفوز على القادسية بثلاثية.. وهكذا أصبح ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

اكتسح النادي الأهلي ضيفه القادسية 3 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

تقدم الأهلي بهدف سجله ليوناردو دا سيلفا في الدقيقة 37، ثم أضاف كلاوديمير دي سوزا الهدف الثاني في الدقيقة 86، قبل أن يختتم ليوناردو دا سيلفا أهداف فريقه بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 89.

ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن الهلال الذي لديه ثلاث مباريات مؤجلة، في حين توقف رصيد القادسية عند 13 نقطة في المركز الثامن.