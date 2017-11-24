الأهلي يفوز على القادسية بثلاثية.. وهكذا أصبح ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

اكتسح النادي الأهلي ضيفه القادسية 3 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.
تقدم الأهلي بهدف سجله ليوناردو دا سيلفا في الدقيقة 37، ثم أضاف كلاوديمير دي سوزا الهدف الثاني في الدقيقة 86، قبل أن يختتم ليوناردو دا سيلفا أهداف فريقه بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 89.
٣٤’ ليوناردو يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك القادسية ١-٠#الأهلي_القادسية#دوري_بلس pic.twitter.com/ETcBxHn1WG
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧
٨٦’ كلاوديمير يسجّل هدف الأهلي الثاني في شباك القادسية ٢-٠#الأهلي_القادسية#دوري_بلس pic.twitter.com/ql9Hmxrtl2
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧
٩٠’ ليوناردو يسجّل الهدف الثالث في شباك القادسية بطريقة مميزة ٣-٠#الأهلي_القادسية#دوري_بلس pic.twitter.com/PbpXXKtV9I
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧
ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن الهلال الذي لديه ثلاث مباريات مؤجلة، في حين توقف رصيد القادسية عند 13 نقطة في المركز الثامن.
جدول ترتيب #الدوري_السعودي_للمحترفين
بعد نهاية مباراة #الأهلي_القادسية .. الجولة 11 .. @ALAHLI_FC يستمر في الصدارة . pic.twitter.com/JDCxa9PWqR
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧