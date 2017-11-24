السعودية.. إصابة لاعب نادي الهلال عبدالرحمن اليامي بقطع في الرباط الصليبي‎

تأكد غياب عبدالرحمن اليامي، مهاجم نادي الهلال السعودي الواعد والمنتخب السعودي الأولمبي، حتى نهاية الموسم الحالي، بعد إصابته في الرباط الصليبي.

وأثبتت الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي، تعرض اليامي لقطع في الرباط الصليبي، وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة بين 6 و9 أشهر.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا مصابًا في مباراة أولمبي الهلال، أمام مضيفه الاتحاد، أمس الخميس، لحساب الجولة التاسعة من الدوري الأولمبي السعودي، التي انتهت بفوز الهلال 3/1.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي الأولمبي برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، بفارق نقطتين عن الشباب حيث يتلقيان في الجولة المقبلة.