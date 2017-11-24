مرشح جديد لتدريب المنتخب السعودي

كشفت عدد من الصحف البلجيكية، عن أن المدير الفني السابق لنادي الشباب السعودي، وكلوب بروغ البلجيكي، قد تلقى عرضًا من المنتخب السعودي؛ لقيادته في كأس العالم 2018، في روسيا.

وقالت الصحف البلجيكية، إن ميشيل برودوم، الذي من المتوقع أن يخلف باوزا، لم يرد بعد على العرض السعودي، كاشفة عن أنه برقم مادي مثير للاهتمام.

وقالت الصحف، إن برودوم، ترك اسمًا لامعًا في منطقة الخليج؛ بعدما قاد الشباب لتحقيق لقب الدوري السعودي عام 2012.

وتحدثت صحف عالمية، في تقارير سابقة، عن أن كل من: الكولومبي رويدا والأرجنتيني باوزا والروماني هاغي والإيطالي أنشيلوتي، أحدهم مرشح لقيادة الأخضر السعودي.