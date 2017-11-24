باوزا يكشف مفاجأة في إقالته من تدريب المنتخب السعودي

قال المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، الأرجنتيني إدغاردو باوزا إن الاتحاد السعودي لم يكن المتسبب في إقالته ولكن أحد الوزراء المتخصصين.

وأضاف المدرب في تصريحاتٍ لصحف أجنبية أنه مندهش تمامًا من إقالته حيث لم يستمر مع المنتخب لأكثر من شهرين.

وتابع “الأمور كانت جيدة، لعبنا مباريات ودية وعلاقتنا مع اللاعبين كانت على ما يرام وكنا ندرس نقاط الضعف للعمل عليها لكن فوجئت بقرار الإقالة الذي أعتقد أنه قرار سياسي قبل أن يكون فنيًا.

وتحدث باوزا عن أنه يملك 4 عروض تدريبية منها اثنان في القارة الأوروبية وأنه يعمل على دراستهما الآن لانتقاء الأفضل.

وأقال الاتحاد السعودي لكرة القدم الأرجنتيني باوزا (59 عامًا)، عقب شهرين على تعيينه بسبب تدهور نتائج المنتخب في المباريات الودية.

وفاز المنتخب السعودي تحت قيادة باوزا في مباراتين أمام جامايكا ولاتفيا، في حين خسر 3 مباريات أمام غانا والبرتغال وبلغاريا.

وأعلن الاتحاد السعودي قبل أيام أنه اتفق على مواجهة المنتخب الأول لمنتخبات ألمانيا والبرازيل والأرجنتين، في إطار الاستعدادات لكأس العالم الصيف المقبل.