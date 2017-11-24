هل ينافس الاتحاد والشباب على الهروب من الهبوط هذا الموسم؟

يبدو أن الكرة السعودية تعيش موسمًا حافلًا ومليئًا بالإثارة والمفاجآت بعدما ظهرت بعض الفرق بمستويات غير متوقعة سواء بشكل إيجابي ونافست وقدمت مستويات رائعة مثل الباطن والفيصلي والفتح.

وفي المقابل، يعيش نادي الاتحاد ونظيره الشباب حالة استثنائية فالفريقان العريقان يواجهان شبح الدخول في دوامات صراع الهروب من شبح الهبوط بعدما كان الفريقان بالأمس القريب في دائرة المنافسة على اللقب.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير الآتي إمكانية صراع الاتحاد والشباب على البقاء بالدوري السعودي..فإلى السطور القادمة:

موقف متأزم

يعاني الفريقان من موقف متأزم بشكل واضح في الموسم الحالي وهو ما أثار غضب جماهير الناديين العريقين.

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 13 نقطة بقيادة مديره الفني التشيلي لويس سييرا بفارق 4 نقاط فقط عن نادي أحد قبل الأخير وهو الأمر الذي يجعل الاتحاد في دوامة خطر الهبوط بعد مرور 11 مباراة من عمر المسابقة بالنسبة للعميد.

أما الشباب فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط وهي وضعية أيضًا صعبة للفريق خاصة أن الفوارق الرقمية ليست كبيرة بينه وبين منافسيه في منطقة صراع البقاء بالدوري.

تاريخ عريق

يملك الاتحاد تاريخًا عريقًا فهو الفريق الذي حصد بطولة الدوري السعودي 8 مرات من قبل أعوام 1982 و1997 و1999 و2000 و2001 و2003 و2007 و2009 بجانب الفوز بلقب كأس الملك 8 مرات أعوام كما فاز بلقب كأس ولي العهد 8 مرات.

وفاز الاتحاد بلقب كأس الاتحاد وحصل على المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2005 وبطل العرب عام 2005 وبطل كأس السوبر المصري السعودي مرتين.. وفاز أيضًا بلقب دوري أبطال آسيا مرتين.

كما أن الشباب لديه تاريخ كبير وعريق وفاز بلقب الدوري السعودي 6 مرات بجانب الفوز بلقب كأس الملك السعودي برصيد 3 مرات وكأس ولي العهد 3 مرات وكأس السوبر السعودي وبطل آسيا عام 2001 وبطل العرب مرتين.

أزمة الاتحاد

يعاني الاتحاد بشكل واضح في الموسم الحالي من مسلسل تراجع نتائج الفريق بمسابقة الدوري.

وتلقى الفريق 4 هزائم كما تعادل 4 مرات واستقبل 17 هدفًا وهو الأمر الذي يدل على هشاشة دفاعية غير عادية للعميد بجانب أن الفريق تأثر هجوميًا بدليل تسجيله 15 هدفًا في 11 مباراة.

وتأثر الاتحاد بشكل واضح بمسألة الغيابات والإصابات التي ضربت صفوفه، وعانى العميد في الفترة الماضية من إصابة محمود كهربا ومن قبله فهد المولد.

وافتقد الاتحاد التدعيم في بعض المراكز خاصة صانع الألعاب والوسط الارتكاز وقلب الدفاع من أجل زيادة قوة الفريق.

مشاكل الشباب

يعيش الشباب في الموسم الحالي الأزمات نفسها التي مر بها في المواسم الأخيرة.

ويفتقد الشباب للعامل المالي الذي يساهم بقوة في حصد الدوري خاصة أن الفريق يحتاج إلى مبالغ مالية طائلة لإنهاء أزمة مستحقات لاعبيه وبالتالي فالتعاقدات بعيدة عن المستوى المطلوب.

وقال عادل عبدالرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لشبكة “إرم نيوز” إن نادي الشباب يعاني أزمات إدارية صعبة للغاية ومالية تؤثر عليه وتعطل مسيرته.

وأوضح أنه عاش هذه المشكلة فترة ولايته ولم يستطع التدعيم بصفقات سوبر تساعد الفريق.

وتلقى الشباب 5 هزائم من 11 مباراة وفاز مرتين فقط، وسجل الفريق 17 هدفًا مقابل 21 هدفًا سكنت الشباك.