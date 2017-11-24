السعودية تحلم باستعادة أمجاد الماضي في كأس العالم

تعود السعودية إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 2006 وستحاول استعادة أمجاد الماضي عندما تذهب إلى روسيا العام المقبل.

وبلغت السعودية الدور الثاني في ظهورها الأول في كأس العالم في الولايات المتحدة عام 1994 عندما سجّل سعيد العويران هدفًا تاريخيًا بعدما ركض بالكرة حوالي 80 مترًا وتلاعب بالدفاع البلجيكي وسجل هدفًا أوصل به بلاده إلى دور الـ 16.

لكن أداء السعودية تراجع تمامًا في كأس العالم منذ ذلك الحين ولم تتمكن في مشاركاتها التالية في 1998 و2002 و2006 من اجتياز دور المجموعات.

وشهدت السنوات الأخيرة تراجعًا حادًا في الكرة السعودية وفشل المنتخب الوطني في ترك بصمة على أي جانب حتى تولى الهولندي بيرت فان مارفيك تدريب الفريق في 2015 ونجح المدرب في بناء الثقة وقاد المنتخب إلى روسيا.

واعتمدت تشكيلة فان مارفيك على العديد من لاعبي الهلال مثل المدافع أسامة هوساوي وعبدالله عطيف في وسط الملعب إضافة إلى الثنائي المميز سلمان الفرج وسالم الدوسري.

ولا تضم التشكيلة التي تأهلت لكأس العالم أي لاعب يلعب على المستوى الاحترافي خارج السعودية مع وجود لاعبين أيضًا من فريقي النصر والأهلي مثل يحيى الشهري وتيسير الجاسم.

لكن المدرب الهولندي ترك منصبه بعد أيام من التأهل لكأس العالم بسبب الفشل في التوصل لاتفاق على تمديد التعاقد وجاء بعده المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا الذي أعلن الاتحاد السعودي الانفصال عنه بعد 5 مباريات ودية فقط.

وبدأ باوزا (59 عامًا)، الذي أُقيل من تدريب الأرجنتين في أبريل الماضي، مشواره مع السعودية بالفوز 5/2 على جامايكا الشهر الماضي قبل أن يخسر 3/0 أمام غانا بعدها بأيام قليلة.

وفازت السعودية 2/0 على لاتفيا في وقت سابق من الشهر الحالي قبل أن تخسر أمام البرتغال 3/0 وبلغاريا 1/0 وتفشل في التسجيل. وتبحث السعودية التعاقد مع مدرب جديد حيث أعلن الاتحاد المحلي للعبة “أنه يعكف حاليًا على إنهاء التعاقد مع مدرب بديل يكون في مستوى التطلعات بما يواكب المرحلة الراهنة التي يستعد فيها المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس العالم العام المقبل”.