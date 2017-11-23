مباراة النصر والاتحاد.. لماذا اقتحم المدرب لويس سييرا الملعب؟ (فيديو)

شهدت مباراة النصر وضيفه الاتحاد في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي لقطة طريفة بنزول المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا أرض الملعب.

وعندما احتسب حكم المباراة محمد الحكيم مخالفة على نادي النصر فاجأ المدرب الجميع بنزوله إلى أرض الملعب وركل الكرة، في محاولة منه لاستغلال الوقت ومنع لاعبي النصر من إضاعة الوقت في الدقيقة 78 من المباراة.

وانتهت المباراة بفوز النصر 1/0 من توقيع المهاجم المغربي محمد فوزير في الدقيقة 17 من المباراة.

ورفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر، في حين تجمّد رصيد الاتحاد عند 13 نقطة في المركز السابع.

ومُنِيَ الاتحاد بالخسارة الرابعة هذا الموسم في الدوري السعودي، مقابل 3 انتصارات و4 تعادلات.

كما ظهرت علامات التوتر والغضب على المدرب التشيلي بشكل واضح بسبب مستوى لاعبيه كما يبدو.