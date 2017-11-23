الهولندي بيرت فان مارفيك يفتح النار على الاتحاد السعودي

شن المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك هجومًا لاذعًا على مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقب إقالة الأرجنتيني إدغاردو باوزا، أمس الأربعاء.

وقال المدرب السابق للمنتخب السعودي، في تصريحات لصحيفة “ad” الهولندية، إنه رفض عرضًا للعودة من جديد لقيادة المنتخب، معتبرًا أن الأمور تسير بشكل سيئ في الكرة السعودية.

وتابع “غير مندهش من إقالة باوزا، عملت معهم عامين ومن خلال الذين عملت معهم أعرف أنهم يديرون الأمور بشكل سيئ”.

وترددت أنباء عن رغبة السعوديين في استعادة المدرب الذي قادهم للمونديال، قبل أن يعلن المدرب رفضه.

وقاد فان مارفيك (65 عامًا) المنتخب السعودي إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، علمًا أن الأخضر غاب عن مونديالي 2010 و2014.

وأقال الاتحاد السعودي لكرة القدم الأرجنتيني باوزا (59 عامًا)، عقب شهرين على تعيينه بسبب تدهور نتائج المنتخب في المباريات الودية.

وفاز المنتخب السعودي تحت قيادة باوزا في مباراتين أمام جامايكا ولاتفيا، في حين خسر 3 مباريات أمام غانا والبرتغال وبلغاريا.

وأعلن الاتحاد السعودي قبل أيام أنه اتفق على مواجهة المنتخب الأول لمنتخبات ألمانيا والبرازيل والأرجنتين، في إطار الاستعدادات لكأس العالم الصيف المقبل.