ما هي رسالة سامي الجابر للجماهير قبل مباراة الهلال وأوراوا؟ (فيديو)

وصل سامي الجابر، المدير الفني السابق لنادي الشباب السعودي، إلى مقر بعثة نادي الهلال السعودي بطوكيو؛ لدعم الفريق، قبل إياب نهائي دوري أبطال آسيا، أمام أوراوا ريدز الياباني، على سايتاما.

وقال سامي، للإجابة عن سؤال، حول رسالته للجماهير، قبل المباراة: “لن أوجه رسائل.. ثقوا بالهلال””.

وقال الناقد الرياضي محمد العميري، لبرنامج أكشن يا دوري :”في موقعة ” سايتاما “، الهلال بحاجة إلى قائد مؤثر، بمواصفات سامي الجابر .. وأحد اللاعبين ذكر لي معلومة، عن دور سامي التحفيزي، قبل بداية مباراة الغرافة الشهيرة، وبين الشوطين، ودوره الكبير في زرع الثقة لدى اللاعب”.

وتعادل الهلال ذهابًا بهدف لمثله، على ملعب الملز بالرياض، قبل أن يخوض مباراة الإياب الحاسمة، السبت المقبل.

ويحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأكثر من هدف لمثله؛ حتى يتمكن من حسم لقب دوري أبطال آسيا، والتأهل لكأس العالم للأندية.