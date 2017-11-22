عودة السوبر “المصري السعودي” الموسم المقبل (فيديو)

أعلن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ونظيره السعودي عادل عزت عودة بطولة كأس “السوبر المصري السعودي” خلال الموسم المقبل.

ووقال أبو ريدة في فيدو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي أنه اتفق مع عادل عزت رئيس اتحاد الكرة السعودي على عودة المسابقة الموسم المقبل، والتي تجمع بين الفائزين في البطولات المحلية في البلدين الصيف المقبل.

وسيقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتسليم كأس البطولة للفائز في القاهرة “أبطال الدوري”، ويقوم الملك سلمان بتسليم كأس البطولة “أبطال الكأس” في السعودية

” الجزء الأول “ لقاء برنامج كورة مع رئيسي الاتحاد السعودي والمصري ..

د.عادل عزت وهاني أبوريدة pic.twitter.com/IctVLSlyMs — برنامج كورة (@korarotana) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

الاتفاق جاء بمباركة من “تركي آل شيخ” رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية،وفق حديث هاني أبوريدة.

وأُقيمت البطولة مرتين من قبل في 2001 و2003، حيث كانت تجمع بطلي الدوري معًا، وبطلي الكأس معًا.