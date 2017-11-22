قبول استقالتي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والأمين العام

عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعها، اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة رئيس الاتحاد المكلف الجزائري محمد روراوة.

وشهد الاجتماع قبول استقالة الأمير تركي بن خالد بن فيصل من رئاسة الاتحاد، كما تم قبول استقالة سعيد جمعان أمين عام الاتحاد، حيث قدمت اللجنة لهما الشكر والتقدير على ما قدّماه من جهود وعمل طيلة فترة عملهما في الاتحاد، وتم تكليف مبارك الضفيان بمهام الأمين العام.

كما تم، خلال الاجتماع، إطلاع اللجنة على تقرير الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم بشأن الأوضاع الإدارية، والفنية، والمالية، للفترة الماضية، وتحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، والذي سيكون خلال الشهر المقبل في الرياض، فيما قدمت اللجنة التنفيذية التهنئة لمنتخبات المملكة العربية السعودية، ومصر، والمغرب، وتونس، بمناسبة تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.