تركي آل الشيخ يثير الجدل مجددًا في الشارع الرياضي السعودي (صور)

أثار “تركي آل الشيخ”، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، الجدل مجددًا في الشارع الرياضي، بتغريدة على صفحته في موقع التدوينات المصغر “تويتر”.

ونشر “آل الشيخ” صورة لـ”ناصر الجوهر” المدرب السابق للمنتخب السعودي على حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، ولم يضف أي تعليق، عقب قرار إقالة الأرجنتيني إدغاردو باوزا من تدريب المنتخب السعودي.

وقام آل الشيخ بنشر صورة لمدرب نادي الشباب والهلال السابق، سامي الجابر، دون أن يضيف أي كلمة.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان اتحاد القدم إقالة “باوزا” من مهمة تدريب الأخضر قبل مونديال روسيا ٢٠١٨م؛ حيث اعتبر البعض ذلك دلالة على اختيار الجوهر مدربًا للأخضر.

وكان تركي آل الشيخ قد أثار الجدل في الشارع الرياضي السعودي عقب أن غرّد منتقدًا المستوى الفني للمنتخب، الذي ظهر عليه في الوديات الأخيرة، حتى قرر الاتحاد السعودي إقالة باوزا عصر اليوم.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقالة الأرجنتيني، إدغاردو باوزا، من قيادة المنتخب السعودي، عصر اليوم.

وأصدر الاتحاد بيانًا رسميًا قال فيه: إن الإقالة جاءت بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية، التي تسلّم فيها مهمة الإشراف على المنتخب وخاض 5 مباريات ودية.

وأشار الاتحاد السعودي في بيانه إلى أنه يعكف حاليًا على إنهاء التعاقد مع مدرب بديل يكون في مستوى التطلعات، بما يواكب المرحلة الراهنة، والتي يستعد فيها “الأخضر” لخوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.