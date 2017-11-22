بعد إقالة إدغاردو باوزا.. تعرّف على قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقالة الأرجنتيني، إدغاردو باوزا، من قيادة المنتخب السعودي، عصر اليوم.

وأصدر الاتحاد بيانًا رسميًا قال فيه: إن الإقالة جاءت بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية، التي تسلّم فيها مهمة الإشراف على المنتخب وخاض 5 مباريات ودية.

وأشار الاتحاد السعودي في بيانه إلى أنه يعكف حاليًا على إنهاء التعاقد مع مدرب بديل يكون في مستوى التطلعات، بما يواكب المرحلة الراهنة، والتي يستعد فيها “الأخضر” لخوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وترصد شبكة “إرم نيوز” قائمة بأبرز المرشحين لقيادة المنتخب السعودي في المونديال القادم في روسيا 2018.

الكولومبي رينالدو رويدا

المدرب الكولومبي الشهير الذي يقود فلامنغو حاليًا ويعاني من تعثر النتائج، أعلنت صحف بلاده عن تلقيه عرضًا من الاتحاد السعودي لقيادة الصقور في المونديال.

المدرب الذي سبق وقاد الهندوراس في المونديال العالمي في جنوب أفريقيا 2010 والإكوادور في 2014، وسبق له تحقيق كأس الليبرتادوريس مع أتليتيك ناسيونال 2016، مرشح أيضًا لقيادة كولومبيا بدلًا من خوسيه بيكرمان.

الأرجنتيني رامون دياز

المدير الفني الحالي للهلال، والذي أعاد للهلال بطولة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين ويلعب نهائي آسيا حاليًا.

المدرب الذي تزيد فرصه كونه على علم بالكرة السعودية، سيكون قريبًا حال إخفاقه مع الهلال في اللقب الآسيوي.

المدرب سيكون استقدامه لقيادة الأخضر كإعارة من الهلال للاستحقاق العالمي للكرة السعودية.

عودة الهولندي مارفيك

يطالب الجمهور السعودي بعودة الهولندي، فان مارفيك، من جديد، كونه من صعد بالأخضر للمونديال بعد غياب نحو 12 عامًا.

فرصة مارفيك في العودة تبدو صعبة، كون المسؤولين السعوديين غير راضين عن تواجده كمدرب، وابتعاده عن متابعة الكرة السعودية وتواجده بصفة دائمة في هولندا.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي

مصادر قريبة من الاتحاد السعودي لكرة القدم قالت إن المدرب الإيطالي المخضرم، صاحب لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، ومدرب بايرن ميونخ السابق ضمن قائمة المرشحين.

تبدو الصعوبة في استقدام أنشيلوتي نظير الراتب الضخم للغاية المتوقع طلبه حال قبوله الإشراف على الأخضر في المونديال.

الروماني هاجي

كشفت الصحف الرومانية عن تلقي جورج هاجي عرضًا ضخمًا لقيادة المنتخب نظير ٣ ملايين يورو، مع مليون يورو إضافية في حال الفوز بالمباراة الواحدة في المونديال.

هاجي رفض العرض، لكن من الطبيعي أن يعيد الاتحاد السعودي مفاوضاته مع المدرب صاحب لقب الدوري الروماني مع فيتورول الموسم الماضي.