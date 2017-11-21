‎مهاجم نادي الهلال السابق ساماراس يهدر فرصة هدف بغرابة شديدة (فيديو)

‎اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بسبب محترف نادي الهلال السعودي السابق، اليوناني “جورجيوس ساماراس”، حيث سخرت منه كثيراً بسبب إضاعته هدفًا محققًا بصورة غريبة للغاية خلال المباراة التي جمعت فريقه التركي “سامسون سبور” مع “أضنة سبور” ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى في تركيا.

‎وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل السلبي عقب فشل اليوناني “ساماراس” بتسجيل الفرصة التي أُتيحت له في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع، حيث أبدى مدرب الفريق اندهاشه خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اللقاء من فشل اللاعب اليوناني الدولي من الاستفادة من تلك الفرصة.

‎وكان اللاعب قد انضم إلى صفوف النادي التركي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، بداية الموسم الحالي بعدما كان في ريال سرقسطة الإسباني، لكنه لم يقدم أيَّ شيء هناك، حيث وصفت وسائل الإعلام الأوروبية الفترة التي قضاها في إسبانيا بالكارثية.

‎وسبق للاعب أن انضم للهلال بداية العام 2015، حيث حلّ بدلاً من الروماني بينتيلي مدة 6 أشهر، لكن اللاعب لعب فقط مدة شهرين، وظل أربع أشهر يتعالج من إصابة مزمنة لديه، حتى رحل ولعب في عدة أندية مغمورة، قبل أن يستقر به المطاف في الدوري التركي.