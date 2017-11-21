تقرير روماني: جورج هاجي رفض عرضًا ماليًا ضخمًا لتدريب منتخب السعودية

فجّرت صحيفة “سلورت” الرومانية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أعلنت عن رفض أسطورة الكرة الرومانية جورج هاجي عرضًا ضخمًا لتدريب المنتخب السعودي.

ووصفت الصحيفة رفض هاجي للعرض بغير المعقول.

وبحسب الصحيفة الرومانية الواسعة الانتشار، فإن العرض المقدم من السعوديين كان بقيمة 3 ملايين يورو سنويًا، إضافة لمليون يورو عن كل فوز في كأس العالم بروسيا 2018.

وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، أثار الجدل في الشارع الرياضي السعودي حول مستقبل المدرب الحالي الأرجنتيني إدغاردو باوزا بسبب سوء النتائج والأداء في معسكر الفريق بالبرتغال.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب الخسارة وديًا أمام بلغاريا: “لا توجد هوية فنية للمنتخب السعودي، والنتائج غير مرضية.. باوزا تحت المجهر”.

يذكر أن الشكوك باتت تحيط بمستقبل باوزا مع منتخب السعودية، رغم عدم خوضه أي لقاء رسمي.