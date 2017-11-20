مباراة النصر والاتحاد.. خالد الغامدي يغيب عن “العالمي” ونقل اللقاء إلى ملعب “الملز”

تعرض خالد الغامدي، لاعب النصر السعودي، لكدمة في أضلاع القفص الصدري، حسبما كشفت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب، اليوم الإثنين.

ويغيب الغامدي عن تدريبات الفريق لمدة ثلاثة أيام، على أن يعود بعدها للمشاركة في المران، وفقًا لما ذكره المركز الإعلامي للنادي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

ويفتقد النصر جهود الغامدي خلال لقاء الفريق المقبل أمام الاتحاد بدوري المحترفين.

أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت للكابتن خالد الغامدي وجود كدمة في الأضلاع اليُمنى للقفص الصدري .

وسيحتاج معها للراحة والعلاج لثلاثة أيام يعود بعدها للمشاركة في التدريبات .#معاك_يانصر pic.twitter.com/r5A0qIR4De — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وقررت لجنة المسابقات في اتحاد القدم، نقل مباراة النصر والاتحاد المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، والمدرجة ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي للمحترفين، من ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض، إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض “الملز”.

وكشفت لجنة المسابقات في اتحاد القدم، في بيانها، أن قرار النقل يعود بسبب وجود أعمال صيانة في ملعب الملك فهد الدولي، بعد خوض الهلال ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا السبت الماضي أمام أوراوا الياباني في المباراة التي انتهت 1ـ1، لذا تم نقل المباراة إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويحتل النصر المركز الثالث بجدول المسابقة، برصيد 16 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز السابع.

على جانب آخر، تكفل عدد من لاعبي النصر بشراء تذاكر مباراة النصر والاتحاد يوم الخميس، والتي خُصص دخلها كاملًا لحارس النادي السابق، سالم مروان، بناءً على توجيهات تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وكتب حساب النصر على “تويتر” عدة تغريدات بتكفل كل من طلال النجار مدير كرة القدم في النادي بـ200 تذكرة، فيما قام يحيى الشهري بشراء 200 تذكرة، وعمر هوساوي 150 تذكرة، وعبدالعزيز الجبرين 150 تذكرة، وإبراهيم غالب 100 تذكرة، وحسن الراهب 100 تذكرة، ووليد عبدالله 100 تذكرة، وأحمد عكاش 100 تذكرة، وشايع شراحيلي مثلها، والبرازيلي ليوناردو عددًا من التذاكر.

في يوم الخميس .. يتجدد الوفاء#النصر يلاقي الاتحاد

في مباراة خُصص كامل دخلها لنجم حراسة مرمي المنتخب السعودي و #النصر الكابتن سالم مروان ” شفاه الله”

موعدنا الخميس ..#وفاء_ودعم_لسالم_مروان#معاك_يانصر pic.twitter.com/HgcgxZW12G — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٠ نوفمبر، ٢٠١٧

من جهة أخرى، اختارت شركة صلة الرياضية، اللاعب محمد فوزير، نجم النصر، ليكون اللاعب الأفضل في الجولة الـ 10 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت تشكيلة الجولة تواجد خمسة لاعبين من النصر هم: سعد لكرو ومحمد فوزير ويحيى الشهري وليوناردو ومحمد السهلاوي.