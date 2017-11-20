نادي الرائد السعودي يجدد مطالبته بشراء شيكابالا من الزمالك المصري

المصدر: د ب أ

جددت إدارة نادي الرائد السعودي لكرة القدم مطالبها لإدارة نادي الزمالك المصري، بخصوص شراء عقد اللاعب محمود عبد لرازق (شيكابالا) بعدما سبق ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور فكرة بيع عقد اللاعب لنادي الرائد بشكل نهائي.

وطالبت إدارة الرائد نظيرتها في الزمالك، بالحصول على خدمات شيكابالا بشكل نهائي عقب نهاية مدة إعارته بعد ما قدمه من أداء متميز مع الفريق منذ انطلاق الموسم.

وتعاقد الرائد مع شيكابالا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

وشدد مسؤولو الزمالك على عودة شيكابالا إلى القلعة البيضاء عقب نهاية إعارته مع الرائد.