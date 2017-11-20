سعيد العويران يهاجم سامي الجابر: طفش نجوم نادي الشباب السعودي (فيديو)

انتقد، لاعب فريق الشباب والمنتخب السعودي السابق سعيد العويران، سامي الجابر، مدرب الفريق السابق، متهمًا إياه بأنه السبب فيما وصل إليه مستوى الفريق في الوقت الحالي.

وقال العويران في تصريحات لإذاعة “يو إف إم”: “وضع فريق الشباب حاليًا لا يرضي محبي وجماهير النادي، والفريق بحاجة إلى فوز، وإن شاء الله يتحقق أمام الفيحاء في المباراة المقبلة”.

وأضاف: “ناصر الشمراني لاعب كبير، وخروجه من فريق الهلال كان بسبب كراهية شخص الجميع يعرفه، والشباب كان يحتاج إلى مدرب ينتشل المجموعة، ولم يكن بحاجة للمدرب سامي الجابر، الشمراني يخوض حاليًا حربَ إثبات وجود، وعلاقتي معه متميزة من قبل الانضمام للشباب وهو رهيب وأعتبره شقيقي، كان ثمة حرب على اللاعبين من ناس في الجهاز الفني قبل قرار إقالتهم”.

وشدد: “وفقاً لما أعرفه، كان هناك حرب في فريق الشباب بين سامي الجابر وبعض نجوم الفريق، مثل: القائد أحمد عطيف وغيره، وعبدالله الأسطا من اللاعبين الذين “طفشهم” سامي وغادروا الشباب”.

وتابع: “أعتقد أن المرحلة المقبلة لازم يأتي أشخاص يمسكوا النادي ويكونوا قادرين على نهضته، وأقول لرئيس النادي المقبل إذا لم تكن قادرًا على ضخ أموال فلا داعي أن تحرج نفسك وتحرج الجماهير، الوضع سيئ الآن، وليس هناك رواتب ولا مكافآت”.

يذكر أن المدرب السعودي سامي الجابر أشرف على فريق نادي الشباب في صيف العام الماضي بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم؛ يتولى من خلاله إدارة الجهاز الفني وتدريب الفريق الأول بالنادي قبل أن تتم إقالته في منتصف الشهر الفائت بسبب سوء النتائج.