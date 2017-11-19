النادي الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام التعاون.. وهكذا أصبح ترتيب الدوري السعودي

المصدر: د -ب-أ

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه التعاون خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

تقدم السوري عمر السومة للأهلي في الدقيقة الثالثة وتعادل سيدريك أميسي للتعاون في الدقيقة 63.

وأهدر نايف هزازي ركلة جزاء للتعاون في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع التعاون رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع.

٦٤’ سيدريك اميسي يسجّل هدفاً مميزاً في شباك الاهلي بعد صناعة جهاد الحسين ١-١#التعاون_الاهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/3y22eOUkTp — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٩ نوفمبر، ٢٠١٧

يذكر أن هذا التعادل هو الثالث للأهلي هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والخسارة في مباراة، فيما يعد هذا التعادل هو الثالث للتعاون هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في أربع.