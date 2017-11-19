جهاز فني كرواتي يقود منتخب مواليد السعودية

وقَّع تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عقدًا مع المدرب الكرواتي كرونو سلاف يورسيتش، وفريقه المساعد؛ لتولي مهمة تدريب منتخب المواهب من مواليد السعودية.

ووفقًا للعقد؛ سيتولى كرونو سلاف مهام الإشراف فنيًّا على المنتخب، الذي يضم 31 لاعبًا، تم اختيارهم بعد مراحل عديدة، بدأت قبل أكثر من شهر ونصف الشهر، من خلال لجنة متخصصة، وجَّه تركي آل الشيخ بتشكيلها لتولي مهمة استقبال الموهوبين من مواليد السعودية للفئة العمرية من 18 – 28 عامًا.

وقامت اللجنة بالتواجد في جدة والرياض والأحساء وجازان، واستقبلت ما يقارب 8 آلاف لاعب، تم إخضاعهم لبرامج فحص دقيقة، واختبارات محددة للجوانب المهارية، واللياقية، والبدنية؛ للوصول إلى أفضل العناصر، وهو ما تم في المرحلة النهائية للمنتخب، والعناصر المختارة لهذا الغرض في مختلف المراكز. وسيتم وضع برنامج مكثف ومعسكر إعدادي خلال الفترة من الـ20 من نوفمبر حتى الـ10 من يناير بقيادة الجهاز الفني الكرواتي.

ويضم الجهاز التدريبي كلاً من: كوسيب سيكو مساعدًا للمدرب، وزفنكو كوميس مدربًا للياقة، وزيليكو سوكاس مدربًا للحراس.

يُذكر أن خطوة الاستفادة من المواليد وجدت ترحيبًا كبيرًا؛ كونها ستمثل رافدًا مناسبًا للكرة السعودية، وترفع مستوى الأداء والمنافسة لخدمة المنتخب السعودي.