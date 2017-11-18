سامي الجابر أسطورة نادي الهلال السعودي ينضم لعضوية لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، رسميًا موافقة الاتحاد الآسيوي على انضمام سامي الجابر لعضوية لجنة المسابقات الآسيوية حتى نهاية الدورة الحالية عام 2019.

وأكد الاتحاد السعودي، في بيان رسمي، أن تعيين الجابر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي، جاء بعد ترشيحه من قبل الاتحاد لدعم كفاءاته في المنظمات الدولية.

وكان أمين عام اتحاد الكرة السعودي السابق أحمد الخميس قد شغل عضوية لجنة المسابقات الآسيوية منذ عام 2015، قبل أن يجري الاتفاق على ترشيح سامي الجابر.

اتشرف بتمثيل المملكة العربية السعودية من خلال عضوية الاتحاد الاسيوي.

واتمنى ان اكون عند حسن ظن المسؤولين إن شاء الله. شكراً لمعالي رئيس هيئة الرياضة لدعمه وتوجيهاته وشكراً لرئيس الاتحاد السعودي. — سامي الجابر (@SamiAlJaber) November 18, 2017

وقال الجابر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر إنني “أتشرف بتمثيل المملكة العربية السعودية من خلال عضوية الاتحاد الآسيوي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن المسؤولين إن شاء الله”.

وأضاف قائلاً: “شكرًا لمعالي رئيس هيئة الرياضة لدعمه وتوجيهاته، وشكرًا لرئيس الاتحاد السعودي”.