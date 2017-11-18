شاهد.. الجماهير تصلي جماعةً في الملعب قبل مباراة نادي الهلال السعودي وأوراوا (فيديو)

أدت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الصلاة جماعة، في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، قبل ساعات قليلة من مواجهة الهلال وأوراوا ريدز الياباني بنهائي دوري أبطال آسيا.

واضطر أمن ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لفتح البوابات؛ من أجل دخول جماهير نادي الهلال قبل موعدها، حيث توافدت الجماهير مبكرًا بأعداد كثيفة، ثم اقتحمت البوابات لدخول المدرجات.

#كلنا_الهلال_وميولنا_ماتفرقنا#الهلال_اوراورا يا رب وفق الهلال ..

اللهم لا تردهم خائبين ..

اللهم تقبل صلاتهم ودعائهم وحقق امنياتهم.. pic.twitter.com/TXPAAIK037 — يوسف 2030 أبو راكان (@Y_i_alyousef) November 18, 2017

وبيعت تذاكر مباراة الهلال وأوراوا ريدز بنهائي دوري أبطال آسيا بالكامل.</p

وامتلأ الملعب عن آخره قبل انطلاق المباراة بـ 6 ساعات.

واضطرت مجموعة من جماهير نادي الهلال السعودي للنوم في الشوارع في ظل ظروف مناخية باردة ليلًا في الرياض، قبل مباراة الهلال وأوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم السبت، على ملعب الملك فهد الدولي.

ويعود سبب ذلك لامتلاء الشقق والفنادق المتواجدة بجوار ملعب الملك فهد عن آخرها، وبالتالي لجأ هؤلاء للمبيت في الشوارع حتى يتمكنوا من دخول المباراة صباح اليوم.



ومن المتوقع أن يحقق الهلال 11 مليون ريال دخلًا من المباراة.

ويخوض فريق الهلال السعودي مواجهة مرتقبة مساء اليوم السبت ضد ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني، في ذهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى الهلال في مواجهته ضد الفريق الياباني إلى تحقيق الفوز الذي يسهل مهمته في لقاء الإياب، خاصة أن الفريق السعودي يبحث عن استعادة اللقب القاري بعد غياب.