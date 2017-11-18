شاهد.. انسحاب جمال عارف من برنامج أكشن يا دوري بعد مشادة مع وليد الفراج وفودة (فيديو)

انسحب الناقد الرياضي في برنامج “أكشن يا دوري” من حلقة أمس الجمعة بعدما اشتبك مع وليد الفراج مقدّم البرنامج، ومحمد فودة الخبير التحكيمي.

واعترض “عارف” على تحليل محمد فودة لحالات مباراة الاتحاد والشباب التحكيمية، حيث قال الأخير إن الشباب له ركلتا جزاء غير محتسبتيْن.

ودخل الثنائي في مشادة حامية.

ورأى “عارف” أن وليد الفراج يهمّش دوره في الحلقة لصالح الناقد الرياضي “فيصل الجفن” قبل أن يشتبكا مجددًا، وخرج وليد الفراج إلى فاصل قبل أن تعود الحلقة دون وجود جمال عارف في الاستوديو.

وعلّق “الفراج” على عدم وجود جمال:”ألف سلامات لزميلنا العزيز جمال عارف”.