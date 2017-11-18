جماهير نادي الهلال تنام في الشوارع قبل مباراة أوراوا بنهائي دوري أبطال آسيا.. تعرّف على السبب (فيديو)

اضطرت مجموعة من جماهير نادي الهلال السعودي للنوم في الشوارع في ظل ظروف مناخية باردة ليلاً في الرياض قبل مباراة الهلال وأوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا اليوم السبت على ملعب الملك فهد الدولي.

وتداول مغردون سعوديون فيديوهات وصورًا للمشجّعين، وهم نائمون في الشوارع بجوار سياراتهم.

وبحسب تعليق مصور الفيديو، فإن الشقق والفنادق المتواجدة بجوار ملعب الملك فهد امتلأت عن آخرها، وبالتالي لجأ هؤلاء للمبيت في الشوارع حتى يتمكنوا من دخول المباراة صباح اليوم.

ونفدت جميع تذاكر الفئة الموحّدة للمباراة، وهي النسبة الأكبر.

من المتوقع أن يحقق الهلال 11 مليون ريال دخلاّ من المباراة.

ويخوض فريق الهلال السعودي مواجهة مرتقبة مساء اليوم السبت ضد ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى الهلال في مواجهته ضد الفريق الياباني إلى تحقيق الفوز الذي يسهل مهمته في لقاء الإياب، خاصة أن الفريق السعودي يبحث عن استعادة اللقب القاري بعد غياب.

????| فيديو – جماهير هلالية نائمة حول ساحات الملعب بسبب امتلاء الشقق والفنادق حول الملعب. pic.twitter.com/6ihMxPtOWw — قروب عالم الهلال (@World_hfc) November 18, 2017

ويستضيف نادي الهلال ٥٠٠ طفل من الأيتام وأبناء شهداء المملكة العربية السعودية، وبعض مصابي الحدّ الجنوبي الذين تسمح حالتهم الطبية بحضور مواجهة الهلال وأوراوا الياباني.

وسيتواجد ٣٠٠ طبيب من فريق نادي الهلال التطوعي برنامج مساعد الطبي”، ومتطوعي هيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك للعناية بالجمهور في المدرجات.