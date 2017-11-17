فرصة فهد المولد الضائعة خلال مباراة الاتحاد والشباب تدفع مشجعًا لردّ فعل عنيف (فيديو‎)

تسببت فرصة ضائعة من “فهد المولد” لاعب نادي الاتحاد السعودي، بغضب مشجع للفريق، بعد أن ارتطمت الكرة في الشباك من الخارج، وقطعت الشباك.

وأظهرت لقطات تلفزيونية قيام المشجّع بدفع زميله في المدرجات، والضرب على السور الحديدي للملعب.

وتعادل نادي الاتحاد مع الشباب بهدف لكل فريق في الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي.

وبتعادل الاتحاد مع الشباب، رفع الفريق الجداوي الغائب عن التتويج باللقب منذ 2009، رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، بينما ظل الشباب في المركز 11 بعشر نقاط من نفس عدد المباريات.