جماهير نادي الاتحاد السعودي تشعل المدرجات بتيفو “للأبد احنا لك سند” (فيديو)

أشعلت جماهير نادي الاتحاد السعودي مدرجات ملعب مباراة فريقها أمام الشباب، في الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي.

ورسمت الجماهير الاتحادية “تيفو” قبل المباراة بعنوان “للأبد احنا لك سند”، في إشارة منهم إلى تدعيمهم للكيان في أي وقت مهما تدهورت النتائج، ولتحفيز اللاعبين معنويًا لتحقيق الفوز في هذه المباراة.

وعن هذا التيفو قال فارس عوض معلق المباراة: “مشجعو الاتحاد وروحهم بثباتهم خلف ناديهم هذا ما يغذيهم .. هذا ما يميزهم .. تتغير الأجيال ويبقى الاتحاد ثابتًا، لا يتغير شيء في شخصيته وكبريائه، حتى لو بقي فترة طويلة بدون تحقيق بطولات”.

وأضاف: “خلفك يا الاتحاد هذا المشجع لا تخاف”.

وبتعادل الاتحاد مع الشباب، رفع الفريق الجداوي الغائب عن التتويج باللقب منذ 2009، رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، بينما ظل الشباب في المركز 11 بعشر نقاط من نفس عدد المباريات.