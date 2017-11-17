من هي الطالبة السعودية التي تكفلت بتكاليف معسكر فريق البدائع؟

تكفلت طالبة سعودية، بمعسكرفريق البدائع، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بالمملكة، قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع الجبيل، في محافظة الجبيل.

وقال حساب النادي، عبر تويتر: “طالبة تتكفل بمعسكرالفريق، في لقائه مع الجبيل، في محافظة الجبيل؛ كدعم للفريق بدوري الدرجة الثانية”.

وأثارت تغريدة النادي جدلاً في المملكة العربية السعودية، حيث أعتبره الكثيرون، أمرًا مهينًا للنادي أن تتكفل بمصاريف معسكره طالبة.

واستنكر آخرون، عدم دعم رجال الأعمال، من أبناء تلك المحافظة للنادي.

وتساءل كثيرون عن اسم الطالبة، غير أن النادي لم يوضح أي شيء بشأنها.

وقدم رئيس مجلس إدارة النادي، الشكر والتقدير للطالبة، التي تفاعلت مع احتياجات النادي، ومايمر به من ظروف مالية صعبة؛ بتكفلها بمعسكر الفريق.

وغادرت بعثة الفريق متجهة إلى مدينة الجبيل؛ استعداداً لمقابلة فريق الجبيل، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية، على ملعب نادي الجبيل”.

ويحتل الجبيل المركز التاسع، بالمجموعة الأولى من دوري الدرجة الثانية السعودي.

وسبق أن أثارت سيدة أعمال سعودية جدلاً، بالتبرع بمكافآت ومصاريف لنادي الأهلي السعودي، دون الكشف عن هويتها.