أحد يعبر الاتفاق وتعادل سلبي بين القادسية والباطن.. وهذا ترتيب الدوري السعودي

ودّع أحد مؤخرة ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه الاتفاق، في المرحلة العاشرة للمسابقة، اليوم الخميس.

ورفع أحد، الذي حقق فوزه الثاني في البطولة هذا الموسم، رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني عشر مؤقتًا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين تجمّد رصيد الاتفاق عند 11 نقطة في المركز التاسع.

وارتدى إسحاق فورساه ثوب البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف أحد الوحيد في الدقيقة 17.

١٦’ اسحاق فورساه يسجّل الهدف الأول لنادي أحد في شباك الاتفاق ١-٠#أحد_الاتفاق#دوري_بلس pic.twitter.com/bVxW5SfZTE — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧

تعادل سلبي بين القادسية والباطن

وفي نفس الجولة، تعادل نادي القادسية أمام الباطن بدون أهداف، في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس.

ورفع القادسية رصيده بتلك النتيجة إلى 13 نقطة في المركز السادس مؤقتًا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وهنأ البرازيلي باولو بوناميغو، المدير الفني لنادي القادسية، لاعبي فريقه، على الأداء الذي قدموه أمام الباطن، رغم تعادل الفريقين بدون أهداف.

وأوضح بوناميغو، في تصريحات صحفية عقب المباراة، أن المباراة اتسمت بالصعوبة، بالإضافة إلى عدم محالفة الحظ للفريق، ما حال دون الفوز.

وأشار مدرب القادسية إلى أن اللاعبين تحكموا في مجريات اللقاء، وأهدروا ست فرص للتسجيل، موضحًا أن إنهاء الهجمة المشكلة الرئيسية للفريق.

وتابع: “أهنئ اللاعبين وأشكرهم على تطبيق الأمور الفنية المطلوبة منهم خلال المباراة، بالنسبة لنا خلال الأسبوع الماضي ركزنا في التدريبات على الشق البدني بشكل كبير، وحاولنا تطبيق بعض الجمل التكتيكية”.

من جانبه، أفاد بيسمارك لاعب القادسية أن إهدار الفرص جاء بسبب سوء الحظ، قائلًا: “كل الظروف الليلة كانت تساعد على الفوز، شخصية الفريق تغيرت والمشجعون دعموننا، ولكننا سنعوضها في الاستحقاقات المقبلة”.