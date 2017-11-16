مدرب النادي الأهلي المصري يرفض عودة حسام غالي لاعب النصر

كشف حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، عن موقفه من عودة حسام غالي كابتن الفريق السابق ولاعب النصر السعودي لصفوف الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: “رفض حسام البدري بشكل قاطع عودة حسام غالي لصفوف النادي الأهلي في ينايرالمقبل، بعد أن بات اللاعب على أبواب الرحيل من النصر السعودي بسبب تدهور مستواه الفني منذ الانضمام لصفوف الفريق في بداية الموسم المقبل”.

وأضاف المصدر: “حسام البدري أكد أن غالي هو من أصر على الرحيل من الأهلي وخرج يتهم الجهاز الفني بالتسبب في رحيله عن صفوف القلعة الحمراء”.

وتابع: “البدري أكد أن حسام غالي كان دائمًا ما يفتعل الأزمات مع زملائه في الفريق، واختفت هذه الأزمات عقب احترافه في صفوف النصر السعودي”.

ومن جانب آخر، رفض البدري إجراء أي تعديلات على جهازه المعاون، وتحديدًا على الصعيد الطبي بعد الأصوات التي تعالت أخيرًا مطالبة بإقالة طبيب الفريق خالد محمود.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني، إن البدري أعلن تمسكه باستمرار خالد محمود طبيب الفريق، رغم أزمات تشخيص بعض اللاعبين، وأبرزهم عبد الله السعيد والتونسي على معلول مؤخراً.

يذكر أن البدري شدد للمقربين، على أن خالد محمود طبيب الفريق يقوم بعمله على أكمل وجه، وأنه يثق في قدراته بشدة؛ مؤكدًا تعاون طبيب الفريق معه بشكل احترافي، وأنه لا توجد لديه نية للإطاحة به.