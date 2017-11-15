ردود فعل واسعة لتغريدة تركي آل الشيخ المثيرة للجدل

أصبح الأرجنتيني إدغاردو باوزا ،مدرب السعودية، تحت المجهر بعد الخسارة مرتين في أسبوع واحد، وبعد مرور شهرين فقط على شغل المنصب.

وخسرت السعودية 1-صفر أمام بلغاريا ،في لقاء ودي خلال معسكر في البرتغال، ضمن الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتأتي هذه الهزيمة ،بعد الظهور أيضًا بشكل متواضع في الخسارة 3-صفر أمام البرتغال بطلة أوروبا ،يوم الجمعة الماضي، ورغم غياب الهداف كريستيانو رونالدو.

وكتب تركي آل الشيخ ،رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية في حسابه الشخصي على تويتر “تابعت المباريات الودية الأخيرة للمنتخب.. بوضوح: لا توجد هوية فنية، والنتائج غير مرضية.. باوزا تحت المجهر”.

وأعلن الاتحاد السعودي بشكل مفاجئ في الـ14 من سبتمبر أيلول الماضي، عن التوصل لاتفاق مع الإمارات على التعاقد مع مدربها باوزا ،بعد فشل تجديد عقد الهولندي بيرت فان مارفيك ،الذي قاد الفريق للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 2006.

وبدأ باوزا، الذي أقيل من تدريب الأرجنتين في أبريل / نيسان الماضي، مشواره بالفوز 5-2 على جامايكا الشهر الماضي ،قبل أن يخسر 3-صفر أمام غانا بعدها بأيام قليلة.

وفازت السعودية 2-صفر على لاتفيا ،يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تخسر أمام البرتغال وبلغاريا ،وتفشل في التسجيل.

وأحدثت تغريدة تركي آل الشيخ المفاجئة جدلًا واسعًا ،وردود فعل عالمية، حول مستقبل باوزا مع المنتخب السعودي، على الرغم من كون المدرب، لازال في بداية مشواره مع الأخضر، حيث لم يلعب لقاءً رسميًا واحدًا.

قال بدر السعيد محلل برنامج أكشن يا دوري :”المنتخب وصل لكأس العالم، ولمسات باوزا مهمة، لكنني أخشى أن يكرر تجربة تدريب منتخب الأرجنتين”.

“الحكم على أول 5 مباريات يكون حكمًا مبدئيًا غير متكامل.. الأخضر عاجز هجوميًا عن تهديد الخصوم.. الوقت حاليًا جيد للتغيير”.

“إلى نهاية شهر ديسمبر ،سيكون الوقت كافيًا لأصحاب القرار ببقاء باوزا أو تغييره.. لا نريد أن يقع الفأس بالرأس”.

وأتم :”باوزا استلم منتخبًا جاهزًا، وما نريده هو ذلك الشكل الجميل، الذي كان عليه في التصفيات”.

من ناحيته قال الناقد محمد العميري: “من يقول أن هيئة الرياضة تتدخل ؛فيجب أن يعرف أن مشاركة كأس العالم مشروع وطني.. في الأندية الرئيس يناقش المدرب ويقيله”.

“من حق الرجل الأول في الرياضة السعودية، أن ينتقد انخفاض المستوى بهدف دعم المشروع الوطني للمونديال”.

“تغريدة معالي رئيس الهيئة توضح أهمية هذه المرحلة، ووجود عدم الرضا على المستوى من المدرب في المعسكر”.

من جهته رد إدغاردو باوزا ،المدير الفني للمنتخب السعودي، على تلك التغريدة حيث قال لبرنامج في المرمى :”تعاقدي مع المنتخب السعودي كان أمرًا مفاجئًا”.

“لاعبو المنتخب السعودي باتوا متفهمين لطريقة تدريبي”.

“نملك 9 أشهر لتطوير المنتخب السعودي .. وأشعر بالسعادة لتواجدي في كأس العالم”.

“كان ينقصني في مسيرتي التدريبية المشاركة في مونديال كأس العالم”.

وقال صالح المطلق ،لقناة العربية: “إن فان مارفيك ،مدرب السعودية السابق، نجح مع المنتخب السعودي في زرع الإحساس داخل اللاعبين .. أما برنامج باوزا فإن فيه بعض الأخطاء”.

وتابع :”أهداف كثيرة سجلت في مرمى المنتخب السعودي ؛بسبب أخطاء في الأطراف”.

وقال عبدالعزيزالغيامة لبرنامج كورة :”إقالة “باوزا” .. “مغامرة””.

“أنا ضد أن تتم المفاوضات مع دياز ،مدرب الهلال، لتدريب الأخضر ورأيي المدرب الناجح مع فريقه يبقى مع فريقه”.

وعلق الناقد محمد الصدعان :”تغريدة رئيس الهيئة موجهة للجمهور، وليست لـ”باوزا”.

وفي الأرجنتين، قالت تقارير صحافية: “إن مدرب نادي الهلال، بات قريبًا من خلافة إدغاردو باوزا في تدريب منتخب السعودية، بعدما اقترب مدرب الإمارات والأرجنتين السابق من الإقالة؛ على خلفية تغريدة آل الشيخ.

وتسعى السعودية للوصول إلى دور الثمانية في كأس العالم روسيا 2018.