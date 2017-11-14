تقارير: المنتخب السعودي سيطرد إدغاردو باوزا وبديله “أرجنتيني”

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن المدرب إدغاردو باوزا لن يكمل مهمته مع المنتخب السعودي، وسيتعرض للإقالة على خلفية نتائج المنتخب السيئة في المباريات الودية.

ولعب الأخضر السعودي ثلاث مباريات ودية في معسكره السابق في البرتغال حيث تغلب على لاتفيا وخسر أمام البرتغال وبلغاريا.

وقالت صحيفة “كلارين” الأرجنتينية عن أن المدرب البديل المنتظر للأخضر السعودي سيكون أرجنتينيًا أيضًا.

وغرّد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في وقت سابق حيث أثار الجدل بتغريدة قال فيها: “تابعت المباريات الودية الأخيرة للمنتخب بوضوح لا توجد هوية فنية، والنتائج غير مرضية”.