ترددت أنباء عن استقالة الأمير فيصل بن تركي، من رئاسة نادي النصر السعودي، بحسب ما تداوله صحافيون مقربون من إدارة النادي الأصفر والأزرق.

وانتشر هاشتاغ عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر حمل عنوان استقالة فيصل بن تركي حيث استرسل النصراويون في الحديث عن الأمر بين مؤيد ومعارض.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يعلن فيها فيصل بن تركي استقالته، حيث استقال مرتين من قبل ثم تراجع.

وهناك حالة غضب بين جماهير النصر تجاه الأمير عقب النتائج المتردية للفريق إضافة للديون الثقيلة على النادي والتي تسببت في منعه من المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وقال الصحافي محمد الحذيفي إن هناك أنباء عن استقالة بن تركي.

وطالب مغردون بتعيين ابن تركي مستشارا بهيئة الرياضة، كما حدث مع الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي السابق.

وسبق لابن تركي الاستقالة مرتين لكن في كل مرة لم يجد النادي شخصًا يرغب في الترشح لرئاسة النصر.

وأقال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة قبل يومين الأمير فهد بن خالد من رئاسة النادي الأهلي، وعين الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل.

ولم يصدر تعليق من نادي النصر أو الأمير على الأمر حتى الآن.