عصام الحضري: نادي الهلال السعودي يشبه الأهلي المصري في هذه الأمور (فيديو)

قال لاعب منتخب مصر، وحارس نادي التعاون السعودي، عصام الحضري: لا أتمنى مواجهة المنتخب السعودي في كأس العالم، بعدما تأهل المنتخبان لمونديال روسيا 2018، وبات واردًا أن يقعا في مجموعة واحدة، بحسب تصنيف المنتخبين.

وأشار الحضري ،في تصريحات لـ”آكشن يا دوري”، إلى أن الدوري السعودي من أقوى مسابقات الدوري حاليًا.

وأكد الحضري أن الحياة ،التي يقضيها في القصيم هي نفسها في مصر، مؤكدًا أنه لاعب محترف ،ويقضي وقتًا طويلًا في التمارين.

وتابع: “صحيح أن التعاون لا يملك جماهيرية الهلال أوالاتحاد، لكنه فريق كبير، وله جمهور، وشعبية”.

“الدوري المصري في الفترة الماضية، كان من أقوى الدوريات العربية، وقرار الـ6 محترفين زاد التنافس والقوة على الدوري السعودي”.

“المنافسة في الدوري السعودي بين 5 أندية، لكن الدوري المصري أصبح محصورًا بين ناديين، المباريات في الدوري السعودي مفتوحة، وتعدد المنافسين جعله الأقوى عربيًا”.

وشدد الحضري على أن الهلال هو أقرب نموذج للأهلي المصري، بالالتزام، وتحقيق البطولات، مشيرًا إلى أن الاتحاد يشابه الزمالك بعدم وجود النفس الطويل”.

وواصل: “الهلال والأهلي المصري يحبون الالتزام، وتحقيق البطولات ،ولديهم النفس الطويل ،الذي يمتد لموسمين متتاليين”.

وعن حراس المرمى السعوديين، قال ،حارس منتخب مصر: في السعودية حارس الهلال عبدالله المعيوف ،وحارس الأهلي محمد العويس، يعجبانني كثيرًا”.

وتابع “أحب وليد عبدالله حارس النصر”.

وواصل ،حارس سيون السويسري السابق: “المباريات الكبيرة تجعل الأضواء على حارس المرمى ،لكن الجمهور ينسى الفرص الضائعة، ولا ينسون الحارس عند تلقي الأهداف”.

“لو ترابطت الخطوط في أي فريق فلن يتلقى أي هدف.. المادة التي أدهنها على صدري قبل المباراة هي مساعدة للتنفس”.

“سر عودتي في كل مرحلة، هو أنني لا أفكر بما سيحدث غدًا ،لكنني مشتعل دائمًا ،والإعلام شريك لنجاحاتي، والانتقاد يزيدني قوة”.

“نملك جهازًا فنيًا في المنتخب المصري مترابطًا جدًا، واللاعبون حفظوا طريقة اللعب، والجيل الحالي سيقدم شيئًا في كأس العالم”.

“أتمنى أن لا تكون المنتخبات العربية في مجموعة واحدة في كأس العالم، وآخر لقاء أمام السعودية حققنا الفوز”.

“نملك مجموعة طموحة، وتستطيع مواجهة أي فريق في كأس العالم ،ولن نشارك لأجل المشاركة فقط”.

“أفكر بالاعتزال بعد 4 سنوات حتى مونديال2022.. أتمنى أن يساند الجميع رئيس الهيئة في قراراته؛ لتتغير الكرة السعودية للأفضل”.