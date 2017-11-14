هكذا ستظهر نساء السعودية في المدرجات.. عباءات رياضية لمشجعات أندية الهلال والنصر والأهلي (صور)

أظهرت صور حديثة تداولها عشاق كرة القدم الكثر في السعودية، صورًا لعباءات نسائية ملونة بالأزرق والأصفر والأخضر، وهي الألوان الثلاثة لأشهر أندية كرة القدم في المملكة، الهلال والنصر والأهلي.

وتعد تلك الصور، أول إنتاج يظهر في المتاجر للبيع النهائي للمشجعات السعوديات اللاتي سيسمح لهن بدءًا من العام المقبل، بدخول ملاعب كرة القدم للمرة الأولى في تاريخ المملكة المحافظة.

وتلزم القوانين المحلية المتبعة في المملكة، النساء بارتداء الملابس المحتشمة، فيما تعد العباءات السوداء أشهر ملابس نساء المملكة.

وجاء إنتاج الملابس النسائية لمشجعات الأندية السعودية محاكياً لتلك العباءات من جهة كونها فضفاضة، فيما تحمل ألواناً تبعاً لألون القمصان التي يرتديها “كلُّ نادٍ”.

وأعلنت هيئة الرياضة السعودية الشهر الماضي، عن البدء في تهيئة 3 ملاعب في مدن الرياض وجدة والدمام؛ لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 “وفقًا للضوابط الخاصة بذلك”.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الـ 17 من دوري المحترفين السعودي، أول ظهور للنساء داخل ملاعب المملكة، خلال مباراة الأهلي والباطن على ملعب الجوهرة.