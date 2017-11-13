حقيقة إصابة عمر السومة بالرباط الصليبي خلال مباراة سوريا والعراق‎

نفى الإعلامي السعودي وليد الفراج ما نشرته وسائل إعلام محلية عن إصابة المهاجم السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي في مباراة منتخب بلاده أمام العراق اليوم.

وادعت وسائل إعلام أن السومة (28 عامًا) تعرض لإصابة في الرباط الصليبي في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين السوري والعراقي في مدينة كربلاء والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال الحساب الرسمي لبرنامج “أكشن يا دورينا” الذي يقدمه الفراج “إن إصابة السومة في مباراة العراق وسوريا إشاعة وإنه سيعود غدًا ليكمل هز الشباك”.

كما نفى اللاعب نفسه خبر الإصابة وقال: “جمهورنا الحبيب بخصوص ما يتداول عن إصابتي، أنا بخير الحمدلله ..لا أشتكي من أي إصابة”.

والسومة هو المهاجم الأبرز للأهلي والدوري السعودي بعد أن أحرز لقب هداف الدوري المواسم الثلاثة الأخيرة.

وهذا الموسم سجل السومة 9 أهداف وصنع 3 في 7 مباريات في بطولة الدوري فقط مع الأهلي.

#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج: أخبار إصابة عمر السومة بالرباط الصليبي في مباراة العراق “إشاعة” وسيعود غدا ليكمل هز الشباك — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧