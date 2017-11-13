رسميًا.. المنتخب السعودي يتفق على مواجهة البرازيل والأرجنتين وألمانيا وديًّا

أكد عادل عزت، رئيس اتحاد الكرة السعودي، التوصل لاتفاقيات رسمية يلعب بموجبها المنتخب السعودي الأول مباريات ودية أمام منتخبات البرازيل وألمانيا والأرجنتين، ضمن مسيرة إعداد الأخضر لخوض غمار بطولة كأس العالم في روسيا العام المقبل.

جاءت تصريحات عزت قبل مباراة السعودية وبلغاريا الودية، اليوم، والتي انتهت بخسارة الأخضر بهدف دون رد، في إطار المعسكر الإعدادي بالبرتغال بقيادة الأرجنتيني إدغاردو باوزا.

وقال عزت: إن هناك اتفاقيات قادمة للقاء منتخبي فرنسا وبلجيكا أيضًا، مضيفًا: ” لعبنا أمام البرتغال وبلغاريا لأنهما منتخبان أوروبيان، وهذا ما نحتاجه للتحضير لكأس العالم، فهناك لن نلعب أمام منتخبات كالتي واجهناها بالتصفيات الآسيوية، ولذلك نحتاج إلى احتكاك أكبر وقوي”.

وأضاف: “هناك دعم لا محدود من هيئة الرياضة لنا، ونحن فخورون بذلك جدًا، وفي كأس العالم لن يذهب سوى 23 لاعبًا، لذلك سنكثف المباريات لنختار الأكفأ والأجدر ومن سيثبت جدارته سيلتحق بنا في روسيا”.